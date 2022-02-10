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ISLAMABAD - Pakistanlı üniversite öğrencilerden Hindistan'daki başörtüsü yasağına tepki - Son Dakika

ISLAMABAD - Pakistanlı üniversite öğrencilerden Hindistan'daki başörtüsü yasağına tepki

10.02.2022 16:46

Öğrencilerin bir araya toplanması Pankart ve bayraklar Öğrencilerin tekbir getirmesi Öğrencilerin pankart eşliğinde yürüyüşü ISLAMABAD - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki başörtüsü yasağına karşı protesto...

Öğrencilerin bir araya toplanması

Pankart ve bayraklar

Öğrencilerin tekbir getirmesi

Öğrencilerin pankart eşliğinde yürüyüşü ISLAMABAD - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki başörtüsü yasağına karşı protesto gösterisi düzenledi. Karnataka'da üniversiteye girmek isterken sözlü tacize uğrayan Bibi Muskan ile dayanışma gösterisine katılan öğrenciler, taşıdıkları pankart ve bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel, görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

ISLAMABAD - Pakistanlı üniversite öğrencilerden Hindistan'daki başörtüsü yasağına tepki
ISLAMABAD - Pakistanlı üniversite öğrencilerden Hindistan'daki başörtüsü yasağına tepki
ISLAMABAD - Pakistanlı üniversite öğrencilerden Hindistan'daki başörtüsü yasağına tepki

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Üniversite, baş örtüsü, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ISLAMABAD - Pakistanlı üniversite öğrencilerden Hindistan'daki başörtüsü yasağına tepki - Son Dakika


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