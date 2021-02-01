İSLAMABAD - Pakistanlılar Kovid-19 aşısının uluslararası dağıtımındaki "adaletsizlikten" endişeli - Son Dakika

MUHAMMET NAZIM TAŞCI/MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Pakistan halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dünyanın birçok ülkesinde aşılama çalışmaları devam ederken, aşının hala ülkeye gelmemesi ve dünyada adaletsiz şekilde dağıtılması nedeniyle endişe duyuyor.

Kovid-19 vaka sayılarının 545 bini aştığı, salgın dolayısıyla 11 bin 680'den fazla kişinin öldüğü Pakistan'da aşılama çalışmaları henüz başlamadı.

Hükümet yetkililerinin, Ocak 2021 itibarıyla Kovid-19'a karşı aşılamaların başlayacağını açıkladığı ülkede henüz aşı temin edilemedi.

"DSÖ çaba sarf etmeli"

Başkent İslamabad'da Kovid-19 test laboratuvarında çalışan Hasan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşının adil dağıtımıyla ilgili çalışma yapmadığını söyledi.

Ali, "Diğer ülkelere aşı veriliyor ama bize verilmiyor. DSÖ'den bize de aşı verilmesini sağlamasını istiyoruz." dedi.

Sağlık çalışanı Osman Ali, vaka sayılarının çok olduğu ABD gibi ülkelerde Kovid-19 aşı çalışmalarının başladığını ve bu ülkelerde salgının azalma eğiliminde olduğunu ifade etti.

Ali, ülkeye henüz aşı gelmediğini anımsatarak, DSÖ'nün Pakistan'a aşı temin edilmesi için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

"Adaletsiz bir durum"

Şahin Eczanesi Müdürü Amir Rişa, Pakistan ve Afganistan haricinde çok sayıda ülkeye aşının verildiğini ancak Pakistan'a henüz Kovid-19 aşısı gelmediğini kaydetti.

Rişa, aşı konusunda Pakistan'ın göz ardı edildiğini ifade ederek, "Diğer ülkelere öncelik tanındı. Bu adaletsiz bir durum. Bütün ülkelere aşı verildi ancak bize verilmedi." ifadesini kullandı.

İslamabad'da yaşadığını belirten Ajmad Han, Kovid-19 vakalarının Pakistan'da arttığına işaret ederek, "ABD, İsrail ve diğer Avrupa ülkelerine aşı veriliyor. Aynı şekilde Pakistan'a da verilmesi lazım. Bu bizim en temel insan hakkımız." diye konuştu.

Salgının ülkesinde arttığına dikkati çeken Rıfat İştiyak da vakaların azalması için DSÖ'nün Pakistan ve Afganistan gibi ülkelere aşı teminini sağlaması gerektiğini belirtti.

İslamabad'da yaşayan Talha Ömer ise ABD ve İngiltere'ye aşıların verildiğine ancak Pakistan'a hala aşının gelmediğine işaret etti.

Ömer, DSÖ'nün bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkeye marta kadar 6 milyon doz aşının gelmesi bekleniyor

Çinli Sinopharm şirketine ait 500 bin doz Kovid-19 aşısı bugün Pakistan'a ulaştı. Aşıyı ücretsiz temin eden İslamabad yönetimi, Sinopharm ile 1,1 milyon doz aşı alımı için anlaşma imzalamıştı. Aşıların kalan dozlarının bu ay içinde gelmesi bekleniyor.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında bu yıl 17 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısının ülkeye geleceğini söylemişti.

Umar, aşıların şubat itibarıyla gelmeye başlayacağını, 6 milyon doz aşının marta kadar teslim edileceğini belirtmişti.

Henüz aşılama çalışmalarına başlayamayan Pakistan'da ülke nüfusu 223 milyonun üzerinde.