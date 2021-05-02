İSLAMABAD - Pakistanlılar ramazan sofralarında geleneksel sokak yiyeceklerini tercih ediyor - Son Dakika

İSLAMABAD - Pakistanlılar ramazan sofralarında geleneksel sokak yiyeceklerini tercih ediyor

02.05.2021 12:48

Pakistan'da halk ramazan sofralarında, baharatlı yemekleri ve atıştırmalıklarıyla ünlü ülkenin kendine has sokak yiyeceklerini tercih ediyor.

Pakistan'da halk ramazan sofralarında, baharatlı yemekleri ve atıştırmalıklarıyla ünlü ülkenin kendine has sokak yiyeceklerini tercih ediyor.

Ramazanın yarısının geride bırakıldığı ülkede vatandaşların iftariyeliklerinde en çok tercih ettiği yiyecekler arasında börek türü "samosa", sebzelerin kızartılarak hazırlandığı "pakora", "celebi" tatlısı ve "ruh afza (gül suyu)" içeceği bulunuyor.

Başkent İslamabad ve başkente sınırı bulunan Ravalpindi şehrinde sokak satıcıları ve restoranlar, iftara birkaç saat kala bu yiyecekleri hazırlamaya başlıyor.

Halk da evlerine sıcak samosa, pakora ve celebi tatlısı götürebilmek için iftara yakın vakitlerde satıcıların önünde kuyruklar oluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle restoranlarda yemek yasak olduğu için yiyecekler paket yaptırılıp, evlere götürülüyor.

Samosa satışları ramazanda arttı

Ravalpindi'de bir restoranda çalışan Malik İrfan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle ramazanda Pakistan'ın geleneksel sokak lezzetlerinden olan samosa, pakora ve celebi tatlısı gibi yiyeceklerin bolca tüketildiğini ve bu yiyeceklerden hemen her gün bolca hazırladıklarını söyledi.

İrfan, vatandaşların özellikle oruçlarını bu yiyeceklerle açtıklarını belirterek, samosaya talebin çok fazla olduğunu ifade etti.

Ramazandan önce samosa satışlarının görece daha az olduğunu aktaran İrfan, "Ramazandan önce günde 400 ila 500 samosa satıyorduk, ramazanda da günlük 1500 civarı satıyoruz. Halk büyük bir zevkle samosa ve pakora tüketiyor." dedi.

İftar'da en çok tercih edilen yiyecekler

Öte yandan Pulse Danışmanlık şirketince yürütülen araştırmada, Pakistanlıların iftarda en çok tercih ettiği ilk üç yiyecek arasında meyve salatası, pakora ve samosa yer aldı.

Bunların yanı sıra tavuk şiş "tikka", tavuk tava, nohuttan yapılan "çannah" ve "golgappa" gibi yemek ve atıştırmalıklar da iftarda tüketilen yiyecekler arasında bulunuyor.

Pakistanlılar, oruçlarını ağır yemekler yerine söz konusu sokak yiyecekleri ile açmayı tercih ediyor. Akşam namazının kılınmasının ardından ise asıl yemekler yeniyor.

Bir börek türü olan samosa, kıyma ve patatesle hazırlanıyor.

İçinde sebze ve soğan bulunan pakora da nohut unundan yapılıyor ve yağda kızartılarak pişiriliyor.

Üç ülkeye yayılan içecek

"Ruhu besleyen" ve "ruhu tazeleyen" anlamına gelen ruf afza içeceğine ise bu ismin 1906'da Naki Ali Şah'ın verdiği biliniyor.

Meyve ve gül aromalı içecek, soğuk su ya da sütle karıştırılarak hazırlanıyor. Büyük etkinliklerde ve sokak iftarlarında ise kazanlarda hazırlanan ruh afzanın içine büyük kalıp buzlar atılıyor.

Undan hazırlanan iç içe geçen halkaların kızgın yağa atılmasıyla yapılan celebi tatlısı da sıcak veya soğuk olarak tüketilebiliyor.

İSLAMABAD - Pakistanlılar ramazan sofralarında geleneksel sokak yiyeceklerini tercih ediyor
İSLAMABAD - Pakistanlılar ramazan sofralarında geleneksel sokak yiyeceklerini tercih ediyor
İSLAMABAD - Pakistanlılar ramazan sofralarında geleneksel sokak yiyeceklerini tercih ediyor
İSLAMABAD - Pakistanlılar ramazan sofralarında geleneksel sokak yiyeceklerini tercih ediyor

Pakistan, Ramazan, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Pakistanlılar ramazan sofralarında geleneksel sokak yiyeceklerini tercih ediyor - Son Dakika


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