İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı - Son Dakika

İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı

14.10.2020 10:15
İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı, System.String[]

İslambey'de gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nin işbirliği ile İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı.

İslambey'de gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nin işbirliği ile İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı.

Kentsel dönüşüm proje çalışmaları kapsamında; halihazır, hak sahibi tespiti, jeolojik zemin etüt raporu ve kentsel tasarım çalışmaları tamamlandı.

Kentsel dönüşüm ofisinde vatandaşlar, şeffaflık ve katılımcılık ilkesi doğrultusunda, yapılan tespit çalışmaları hakkında bilgi sahibi olup, bu çalışmaları kendisi kontrol edebilecek. Kontrollerden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nin işbirliği ile uzlaşma çalışmalarına başlanacak.

"İslambey Kentsel Dönüşüm Ofisimiz hayırlı olsun"

Kentsel dönüşüm ofisinin açılışında bulunan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Deniz Köken, İslambey Mahallesi'nde 4 yıldır devam eden görüşmeler neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla beraber kentsel dönüşüm ofisini açtıklarını belirterek şunları söyledi: "Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Bu süreçte ofise gelen vatandaşlarımız burada teknik ve kendileri ile ilgili bilgileri alabilecekler. Eksik mi doğru mu yanlış mı bunları belirleyip düzenledikten sonra temeli ilk kazmayı vurmaya başlayacağız inşallah. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum, çok yoğun bir çalışma neticesinde bugün ofisi açtık. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızla arkadaşlarımızın bir araya gelip en doğru karar neyse onu verip bir an önce burada işe başlamamız lazım. Dönüşüm bölgesindeki vatandaşlarımızın olaya hassasiyetle yaklaşmasını, direkt bilgiyi buradan almasını, kulaktan dolma bilgilerle değil, direkt merkezinden alırlarsa daha doğru bilgilerle daha doğru işler yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Kentsel Dönüşüm Ofisi 12-30 Ekim tarihleri arasında İslambey Caddesi No: 103/A'da bulunan adreste vatandaşların hizmetinde olacak. - İSTANBUL

İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı
İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı
İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı
İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı
İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı
İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı
İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı
İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı
İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı
İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İslambey'de Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı - Son Dakika

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