İslambol'dan türetme mi yoksa yabancı dil kökenli mi: İstanbul'un adı nereden geliyor?
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Haziran seçimlerine yönelik yaptığı konuşmada "Burası İstanbul, bir diğer adıyla İslambol. Burası Konstantinapol değil" demesi üzerine İstanbul'un ismi nereden geliyor sorusunu araştırdık. Türkçe mi yabancı kökenli mi yoksa uydurma bir halk türetmesi mi?
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:08
Türkçeleşmiş bir şehir ismi olan İstanbul
'un kökeni hakkında neredeyse yüz yıldır devam eden bir tartışma söz konusu.
Cumhuriyet ve mübadele dönemine kadar oldukça fazla sayıda gayri Müslim nüfusun yaşadığı ve asırlar boyu Ortodoks inancının başkenti olan şehir için 'İslambol' denildiği ve İstanbul isminin de bu ifadeden geldiği ileri sürülüyor ve zaman zaman bu tabir gündeme geliyor.
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