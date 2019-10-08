Son Dakika Haberleri: "İslamcı terörizme karşı mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz"
Son Dakika Güncel 'İslamcı terörizme karşı mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz'

"İslamcı terörizme karşı mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz"

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yasaları, hukuku ve insanların yaşam tarzını kabul etmeyen ve insanların ölümüne neden olan İslamcı ideolojiye sürekli karşı duralım. İslamcı terörizme karşı mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yasaları, hukuku ve insanların yaşam tarzını kabul etmeyen ve insanların ölümüne neden olan İslamcı ideolojiye sürekli karşı duralım. İslamcı terörizme karşı mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz." dedi.

Macron, geçen hafta Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "İslamcı terörizme karşı sürekli mücadele edeceğiz. Emniyet Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve istihbarat, İslamcı terörizme verilecek cevabın önemli bir parçası." ifadelerini kullandı.

Son 6 yılda 59 terör saldırısı girişiminin önlendiğini, bu mücadelenin bir dine karşı değil teröre neden olan sebeplere karşı yürütüldüğünü vurgulayan Macron, "Amaç, İslamcı terörizmin hayat bulduğu zemine saldırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, bu mücadelenin sürdürülebilmesi için imkanların artırılması gerektiğini, kendilerinin de bunu yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yönetim tek başına ve devletin tüm hizmetleri, sürekli yenilenen ve artabilen İslam sorununu çözemez. Tüm milletin birleşmesi ve harekete geçmesi gerekiyor. Yasaları, hukuku ve insanların yaşam tarzını kabul etmeyen ve insanların ölümüne neden olan İslamcı ideolojiye sürekli karşı duralım. İslamcı terörizme karşı mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi sonunda kazanacağız çünkü bu ruh gücümüz var."

Macron, nisanda yaptığı açıklamada, "Siyasal İslam'ın her çeşidine, mezhepçiliğe, cumhuriyetimizle bağı kesen her şeye karşı daha sert olacağız çünkü bunlar milleti bir arada tutma konusunda bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:38 Kaynak: AA
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