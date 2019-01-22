Son Dakika Haberleri: İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kente Değer Katacak"

İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kente Değer Katacak"

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesinin GAÜN'e devredilen kampüsüne 2,5 yılda yaklaşık 12 milyon 204 bin 626 lira harcadıklarını bildirdi.

İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kente Değer Katacak
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesinin GAÜN'e devredilen kampüsüne 2,5 yılda yaklaşık 12 milyon 204 bin 626 lira harcadıklarını bildirdi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, kampüsün bundan sonra İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak hizmet vereceğini anımsatarak, yeni üniversitenin Gaziantep ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

15 Temmuz Yerleşkesi olarak kullandıkları kampüste iletişim, güzel sanatlar fakültesi, yabancı diller yüksekokulu ve havacılık ve uzay bilimleri bölümleri öğrencilerinin eğitim gördüğünü aktaran Gür, kampüsü, Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesine teslim etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Gür, Gaziantep'e yeni bir devlet üniversitesi kurulmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zirve Üniversitesinin KHK ile kapatılmasından sonra devir nedeniyle üniversitemizin yükü çok arttı. Ama arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla alnımızın akıyla bu yükün altından kalktık. Bunun yanı sıra 15 Temmuz kampüsü üniversitemize devredildiği günden 2018 sonuna kadar GAÜN bütçesinden mal ve hizmet alımı giderleri olarak 12 milyon 204 bin 626 lira harcandı. Böylece yaklaşık 2,5 yıl zarfında hem kampüs çevre düzeni ve peyzajı hem de eğitim mekanları ve donanımları büyük bir özveriyle korunmuştur. Bu koruma yapılırken de ek bir bütçe alınmadan Gaziantep Üniversitesinin bütçesi ile her iki üniversite kampüsü idare edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu tebrik ediyoruz. Diğer iki vakıf üniversitemize nasıl her türlü desteği veriyorsak kendilerine de imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi sunacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bize bırakılan emaneti kendilerine teslim etmek üzere sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah yeni üniversitemiz kent için bir katma değer oluşturacak ve ivme sağlayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti

MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:36:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kente Değer Katacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]