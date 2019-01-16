Son Dakika Haberleri: İslami Bilimler Fakültesinden Kaymakam Duru'ya Ziyaret

İslami Bilimler Fakültesinden Kaymakam Duru'ya Ziyaret

46 dakika önce

Kayseri Üniversitesi Develi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Lütfullah Cebeci beraberindeki heyetle Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

İslami Bilimler Fakültesinden Kaymakam Duru'ya Ziyaret, System.String[]
Kayseri Üniversitesi Develi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Lütfullah Cebeci beraberindeki heyetle Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında, "Kayseri Üniversitesi Develi İslami Bilimler Fakültesi Dekanlığına geçtiğimiz günlerde atanan Prof. Dr. Lütfullah Cebeci hocamız Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice ve okul genel sekreteri Ali Durgut ile beraber nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Fakültemiz ve yüksek okulumuzla ilgili oldukça faydalı görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:02 Kaynak: İHA

Develi, Kayseri, Güncel
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