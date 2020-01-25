İslami Cihad'dan, Arap Birliği ve İİT'ye ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslami Cihad'dan, Arap Birliği ve İİT'ye ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı - Son Dakika

İslami Cihad'dan, Arap Birliği ve İİT'ye ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı

6 saat önce

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, Yüzyılın Anlaşması planına tepki olarak Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) ABD ile koordinasyonu durdurmaya çağırdı.

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, Yüzyılın Anlaşması planına tepki olarak Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) ABD ile koordinasyonu durdurmaya çağırdı.

Hareket liderlerinden Halid el-Batş, Gazze'deki El-Ömeri Camisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Filistin halkını karşısına alıp İsrail'den yana tavır sergilediğini ve Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaç edindiğini söyledi.

Uluslararası hukuk ve adaletin, ABD gözetiminde İsrail'in planlarının yürürlüğe koyulması için kullanıldığını belirten Batş, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki Filistinlilerin ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına karşı gelmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin planlarına karşı koyabilmek için ulusal birliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Batş, Arap Birliği ve İİT'ye de ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı yaptı.

İslami Cihad'dan, Arap Birliği ve İİT'ye ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri, Arap Birliği, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı
Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 06:04:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İslami Cihad'dan, Arap Birliği ve İİT'ye ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]