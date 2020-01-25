İslami Cihad'dan, Arap Birliği ve İİT'ye ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı - Son Dakika

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, Yüzyılın Anlaşması planına tepki olarak Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) ABD ile koordinasyonu durdurmaya çağırdı.

Hareket liderlerinden Halid el-Batş, Gazze'deki El-Ömeri Camisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Filistin halkını karşısına alıp İsrail'den yana tavır sergilediğini ve Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaç edindiğini söyledi.

Uluslararası hukuk ve adaletin, ABD gözetiminde İsrail'in planlarının yürürlüğe koyulması için kullanıldığını belirten Batş, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki Filistinlilerin ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına karşı gelmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin planlarına karşı koyabilmek için ulusal birliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Batş, Arap Birliği ve İİT'ye de ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı yaptı.