Son Dakika Haberleri: İslami Cihad'dan Libya'da 4 Filistinliye Müebbet Hapis Kararına Kınama

İslami Cihad'dan Libya'da 4 Filistinliye Müebbet Hapis Kararına Kınama

1 saat önce

İslami Cihad Hareketi, Libya'da 4 Filistinlinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

İslami Cihad'dan Libya'da 4 Filistinliye Müebbet Hapis Kararına Kınama, System.String[]
İslami Cihad Hareketi, Libya'da 4 Filistinlinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada, "4 Filistinlinin Libya'da Filistin'deki siyonist teröre yönelik direnişe destek için çalışmak suçlamasıyla yargılanmasını kınıyoruz. Direniş ona destek verenler için suç değil şeref ve gurur kaynağıdır." ifadelerine yer verildi.


Filistin halkının davasına destek veren Libya halkına selam gönderilen açıklamada, Libya yönetimine Filistinlilerin acilen serbest bırakılması çağrısı yapıldı.


Hamas'tan da pazartesi günü yapılan yazılı açıklamayla Libya'nın Trablus kentinde 4 Filistinliye müebbet hapis cezası verilmesi kınanmıştı. Açıklamada, Mervan el-Eşkar, oğlu Beraa, Müeyyed Cemal Abid ve Nusayb Muhammed Şakir isimli Filistinlilerin eğitimlerini tamamlamak ve çalışmak için Libya'ya gittiği ve Filistin'deki işgal sona erdiğinde vatanlarına dönmeyi arzuladıkları kaydedilmişti.

Libya basınında 20 Şubat'ta Trablus'taki mahkemenin Gazze'ye silah kaçırmakla suçlanan 4 Filistinli hakkında müebbet hapis cezası verdiği haberi yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:24 Kaynak: AA

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