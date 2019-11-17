İslami Cihad'dan Netanyahu'ya

İslami Cihad Hareketi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya geçen perşembe günü Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkesle "oyun oynamaması" için uyarıda bulundu.

İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun hükümetin haftalık toplantısında "ateşkes konusunda hiçbir taahhüt vermedikleri" yönündeki açıklamalarına Mısır'ın vereceği cevabı beklediklerini belirtti.

Batş, "Netanyahu'yu, Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkesle oyun oynamaması konusunda uyarıyoruz. Onun, bu açıklamaları iç siyasette bir çıkış yolu bulmak için yaptığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

İslami Cihad sözcüsü Musab el-Bureym, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ile Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümetin bu hafta gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada, "İsrail hiçbir söz vermedi. Güvenlik siyasetimiz değişmedi. Bize saldırmaya teşebbüs eden herkesi hedef alacağız." ifadelerini kullanmıştı.