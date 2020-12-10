İslami Cihad: Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi Kudüs ve Filistin'e ihanettir - Son Dakika

İslami Cihad: Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi Kudüs ve Filistin'e ihanettir

10.12.2020 22:29
İslami Cihad: Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi Kudüs ve Filistin'e ihanettir, System.String[]

Filistin İslami Cihad Hareketi, Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini Kudüs ve Filistin'e ihanet olarak niteledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini Kudüs ve Filistin'e ihanet olarak niteledi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas-İsrail normalleşmesinin Arap düzeninin bozulduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesinin Kudüs ve Filistin'e ihanet olduğunu söyleyen Şihab, "Fas halkı İsrail'le normalleşmeyi reddedecektir." dedi.

Şihab, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmelerin sömürge politikasının yeni elbiseye bürünmüş hali olduğunu ve ABD ile İsrail'in bölgedeki iç gerilimleri bölge ülkelerine şantaj için kullandığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Filistin, İsrail, Kudüs, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslami Cihad: Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi Kudüs ve Filistin'e ihanettir - Son Dakika


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