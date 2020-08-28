İslami Cihad Hareketi: Filistinli liderler toplantısı gelecek hafta düzenlenecek - Son Dakika

İslami Cihad Hareketi, Filistinli güçlerin gelecek hafta liderler düzeyinde bir toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

İslami Cihad Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının perşembe günü Ramallah ile Beyrut'ta eş zamanlı ve çevrim içi düzenleneceğini söyledi.

Şihab, Filistin'in karşı karşıya kaldığı sorunların ele alınacağı toplantıya Filistin Devlet Başkanı ve Fetih lideri Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale'nin katılacağı belirtti.

Toplantıya Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki diğer ulusal güçlerin de katılacağını söyleyen Şihab, toplantı gündeminde İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planları, Gazze ablukası ve İsrail ile bazı devletlerin normalleşme planları gibi çeşitli konular olacağını aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, daha önce yaptığı açıklamada, Filistinli grupların bir araya geleceği genel sekreterler düzeyinde bir toplantı düzenlenmesini onayladığını açıklamıştı.

Hamas lideri İsmail Heniyye de dün İstanbul'da yaptığı basın açıklamasında, ilerleyen günlerde Filistinli grupların genel sekreterlerinin bir araya gelerek, ulusal bir program ve mücadele stratejisi geliştirme konusunu ele alacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi, Batı Şeria ve Gazze Şeridi olmak üzere Fetih ve Hamas arasındaki keskin farklılıklar nedeniyle Haziran 2007'den bu yana siyasi olarak bölünmüş durumda. Bölgesel ve uluslararası ara buluculuklara rağmen halen siyasi birlik sağlanabilmiş değil.