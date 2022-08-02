İslami Cihad Hareketinden yöneticisi Saadi'yi yaralayarak gözaltına alan İsrail'e gözdağı - Son Dakika
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İslami Cihad Hareketinden yöneticisi Saadi'yi yaralayarak gözaltına alan İsrail'e gözdağı

02.08.2022 19:43
İslami Cihad Hareketinden yöneticisi Saadi'yi yaralayarak gözaltına alan İsrail'e gözdağı

İslami Cihad Hareketi, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, hareketin yöneticilerinden Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almasının karşılıksız kalmayacağını bildirdi.

İslami Cihad Hareketi, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, hareketin yöneticilerinden Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almasının karşılıksız kalmayacağını bildirdi.

Hareketin yöneticilerinden Hıdır Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saadi'nin bu kadar aşağılayıcı bir şekilde ve haksız yere gözaltına alınması, İsrail'in varlığının sona erdiğini gösteren ve herkes tarafından kınanan bir suçtur." dedi.

Filistinliler ile direniş güçlerinin, Saadi'nin intikamını alacağını söyleyen Habib, "Bu suç cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Habib, Filistinli gruplarla İsrail arasında ara buluculuk yapan Mısır yönetimine, bu olayın sonuçlarından Tel Aviv yönetiminin sorumlu olacağını ilettiklerini dile getirdi.

Habib ayrıca, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin, bu olayın ardından teyakkuza geçtiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Cenin'deki baskının ardından İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze sınırı yakınlarında kurduğu bazı kontrol noktalarını kaldırmasına rağmen alarm seviyesini düşürmediği ifade edildi.

İsrail askerleri dün akşam Cenin'deki evine baskın düzenledikleri Saadi'yi vurarak yaralamış ve ardından gözaltına almış, çıkan olaylarda bir Filistinli öldürülmüştü.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesi, Saadi'nin karısının da İsrail askerlerinin saldırısında yaralandığını, genç bir adamın da bacağından vurulduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Cihad Hareketinden yöneticisi Saadi'yi yaralayarak gözaltına alan İsrail'e gözdağı - Son Dakika

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