İslami Cihad Hareketi'nden Türkiye'nin BAE-İsrail anlaşmasına karşı tutumuna övgü - Son Dakika

İslami Cihad Hareketi'nden Türkiye'nin BAE-İsrail anlaşmasına karşı tutumuna övgü

Filistin İslami Cihad Hareketi, Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasına ilişkin reddedici tutumunu övdü.

İslami Cihad Hareketi'nden Türkiye'nin BAE-İsrail anlaşmasına karşı tutumuna övgü, System.String[]

Filistin İslami Cihad Hareketi, Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasına ilişkin reddedici tutumunu övdü.

Hareketin Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye bugün, 'İşgalci İsrail ile koalisyon, İsrail'in meşruiyetini ve Kudüs'ün onun başkenti olduğunu kabullenme' olarak değerlendirilen o anlaşmayı (BAE-İsrail anlaşması) reddettiğini açıkça ilan etti." dedi.

Anlaşmanın Arap ve İslam mutabakatına tamamen aykırı olduğunu ve Türkiye'nin de Filistin ile Kudüs konusundaki mutabakatın ortağı olduğu için anlaşmayı reddettiğini söyleyen Şihab, "Türkiye Müslüman ve kardeş bir ülkedir. Filistin davasıyla çok fazla etkileşim içindedir." diye konuştu.

Türkiye'nin daha önce de Filistin davasını desteklediğini açıkladığını ve tüm uluslararası forumlarda davaya büyük siyasi destek sağladığını vurgulayan Şihab, "Türk halkının ve kurumlarının büyük ve onurlu duruşları var. Özgürlük filosunu ve Türk halkının fedakarlıklarını asla unutmayacağız." dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından, BAE'nin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasına ilişkin bugün yapılan yazılı açıklamada, ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin, Filistin halkı ve yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkinin haklı olduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin'in iradesini de yok saymaktadır." ifadesine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kalın, "Onların acınası politikaları caydırmayacak, sadece adalete, özgürlüğe ve asalete inananlara güç verecektir. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Filistin, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslami Cihad Hareketi'nden Türkiye'nin BAE-İsrail anlaşmasına karşı tutumuna övgü - Son Dakika
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