İslami Cihad yetkilisi: "Ateşkes çabaları henüz somut sonuçlar vermedi" - Son Dakika
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İslami Cihad yetkilisi: "Ateşkes çabaları henüz somut sonuçlar vermedi"

07.08.2022 15:19
İslami Cihad yetkilisi: "Ateşkes çabaları henüz somut sonuçlar vermedi"

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Bataş, "arabulucuların" abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlama çabalarının "henüz olgunlaşmadığını ve somut sonuçlara ulaşmadığını" söyledi.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Bataş, "arabulucuların" abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlama çabalarının "henüz olgunlaşmadığını ve somut sonuçlara ulaşmadığını" söyledi.

Bataş, AA muhabirine, ateşkes konusunda pek çok görüşme kabul ettiklerini ve temaslarda bulunduklarını belirtti.

" Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde ateşkes çabaları var ancak şu ana kadar ateşkes çabaları henüz somut sonuçlar vermedi." diyen Bataş, İslami Cihad Hareketinin Gazze'de ateşkese varmak için önünde hala vakit olduğunu aktardı.

Bataş, ateşkes konusunda belirli bir fikrin henüz olgunlaşmadığına dikkati çekti.

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Kudüs'e yönelik fırlattığı roketlere ilişkin Bataş, "Bu roketler, Yahudi yerleşimcilerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına tepki olarak geldi." ifadesini kullandı.

Bataş, Gazze'nin abluka altında olmasına, saldırılara, yıkımlara rağmen Kudüs'ün korunmasındaki rolünü ve görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini; işgal güçlerinin Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne zarar vermesine izin vermeyeceğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine düzenlediği, aralarında İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur'un da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya işaret eden Bataş, bunu İsrail'in gerçek yüzünü ortaya çıkaran çirkin bir suç şeklinde değerlendirdi.

Bataş, "İsrail'in Filistin halkı aleyhinde bu suçları işlemedeki ısrarı, uluslararası sistemin onlara sağladığı dokunulmazlığın gölgesinde geliyor." dedi.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınayan bir tutum takınmalarını isteyen Bataş, neye mal olursa olsun direniş yoluna devam edeceklerinin altını çizdi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmak için tüm taraflarla yoğun çabalar içerisinde olduklarını aktardı.

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda Gazze Şeridi'nde 32 kişi hayatını kaybetmişti.

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İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü Kudüs Seriyyeleri, İsrail kentlerini roketlerle vurduğunu duyurdu Kudüs Seriyyeleri, İsrail kentlerini roketlerle vurduğunu duyurdu
Kaynak: AA

İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Cihad yetkilisi: 'Ateşkes çabaları henüz somut sonuçlar vermedi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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