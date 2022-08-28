İslami Cihad hareketinin lideri Bassam Al-Saadi'nin davası başladı - Son Dakika
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İslami Cihad hareketinin lideri Bassam Al-Saadi'nin davası başladı

28.08.2022 15:32

İslami Cihad hareketinin lideri Bassam Al-Saadi'nin davası, Batı Şeria'nın Ramallah'ın batısındaki İsrail Ofer Askeri Mahkemesi'nde başladı.

İslami Cihad hareketinin lideri Bassam Al-Saadi'nin davası, Batı Şeria'nın Ramallah'ın batısındaki İsrail Ofer Askeri Mahkemesi'nde başladı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Cihad hareketinin lideri Bassam Al-Saadi'nin davası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İslami Cihad hareketinin lideri Bassam Al-Saadi'nin davası başladı - Son Dakika
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