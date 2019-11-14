Son Dakika Haberleri: İslami Cihad komutanlarından Sevarika ve ailesinin cenaze töreni
Son Dakika Güncel İslami Cihad komutanlarından Sevarika ve ailesinin cenaze töreni

İslami Cihad komutanlarından Sevarika ve ailesinin cenaze töreni

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İslami Cihad komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika ve ailesinden 3'ü çocuk 7 kişi için düzenlenen cenaze töreni Cenazelerin camiye getirilmesi Cenazelerle vedalaşılması Cenazelerin tekbir ve sloganlar eşliğinde omuzlarda...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İslami Cihad komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika ve ailesinden 3'ü çocuk 7 kişi için düzenlenen cenaze töreni

Cenazelerin camiye getirilmesi

Cenazelerle vedalaşılması

Cenazelerin tekbir ve sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınarak kabristana götürülmesi

İsrail ordusunun Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırısında İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda Sevarika'nın yanı sıra ailesinden 3'ü çocuk 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Hayatını kaybeden Sevarika ailesinin barakada yaşadığı ve saldırının ailenin uyuduğu sırada gerçekleştirildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Resmi Ebu Melhus es-Sevarika ve ailesinden 3'ü çocuk 7 kişi için Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler törene katılan Gazzelilerin omzunda, slogan ve tekbirler eşliğinde kabristana taşıdı.

İslami Cihad komutanlarından Sevarika ve ailesinin cenaze töreni

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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