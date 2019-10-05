Son Dakika Haberleri: İslami Cihad, kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutladı
Son Dakika Güncel Haber

İslami Cihad, kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutladı

54 dakika önce

Filistin İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 39. yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 39. yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenledi.

Hareketin Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı. Nehale konuşmasında, İslami Cihad'ın, "Filistin'e giden yolun direnişten geçtiği" yönündeki ilkesinden taviz vermediğini göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

"Filistin'deki direniş, Filistin toprakları üzerindeki haklarımızı geri kazanmamızın tek yolu ve Siyonist düşmana yönelik cihadımızın önemli bir parçası." diyen Nehale, hareketin askeri kanadı olan Kudüs Seriyyeleri ile birlikte Filistin halkına gelebilecek her türlü saldırıya karşı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

Bazılarının "Filistinli grupların İsrail'le barış yapabileceği ama kendi aralarında uzlaşma yapamayacağı" yönünde kanaat taşıdığına işaret eden Nehale, Filistinli grupları bölünmeyi sonlandırarak birlik olmaya çağırdı.

AA muhabirine konuşan İslami Cihad'ın önde gelen isimlerinden Nafiz Azzam ise düzenledikleri etkinlikle Filistin hakları ve ilkelerine olan bağlılıklarını vurguladıklarını kaydetti.

Azzam, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine yönelik mükerrer müdahalelerinin Filistin halkının iradesini kıramayacağını sözlerine ekledi.

İslami Cihad, kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutladı

Filistin, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak Celal Şengör'den tepki çekecek ifadeler: Kısacık bir etek giyinmiş, yakından bakayım dedim Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden: Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 21:57:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslami Cihad, kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]