Son Dakika Haberleri: İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı
Son Dakika Güncel Haber

İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı

1 saat önce

Filistin İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 39. yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 39. yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenledi.

Hareketin Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı. Nehale konuşmasında, İslami Cihad'ın, "Filistin'e giden yolun direnişten geçtiği" yönündeki ilkesinden taviz vermediğini göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

"Filistin'deki direniş, Filistin toprakları üzerindeki haklarımızı geri kazanmamızın tek yolu ve Siyonist düşmana yönelik cihadımızın önemli bir parçası." diyen Nehale, hareketin askeri kanadı olan Kudüs Seriyyeleri ile birlikte Filistin halkına gelebilecek her türlü saldırıya karşı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

Bazılarının "Filistinli grupların İsrail'le barış yapabileceği ama kendi aralarında uzlaşma yapamayacağı" yönünde kanaat taşıdığına işaret eden Nehale, Filistinli grupları bölünmeyi sonlandırarak birlik olmaya çağırdı.

AA muhabirine konuşan İslami Cihad'ın önde gelen isimlerinden Nafiz Azzam ise düzenledikleri etkinlikle Filistin hakları ve ilkelerine olan bağlılıklarını vurguladıklarını kaydetti.

Azzam, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine yönelik mükerrer müdahalelerinin Filistin halkının iradesini kıramayacağını sözlerine ekledi.

İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı

Filistin, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı
TSK, sınırda namluları Suriye'nin Tel Abyad kentine çevirdi Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Trump dediğimiz noktaya geldi, yanındakiler talimata uymadı Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]