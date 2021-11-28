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İslami Cihad ve FHKC'den İsrail Cumhurbaşkanı'nın Harem-i İbrahim'i ziyaret planına karşı uyarı - Son Dakika

İslami Cihad ve FHKC'den İsrail Cumhurbaşkanı'nın Harem-i İbrahim'i ziyaret planına karşı uyarı

28.11.2021 18:25
İslami Cihad ve FHKC'den İsrail Cumhurbaşkanı'nın Harem-i İbrahim'i ziyaret planına karşı uyarı

Filistin İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Yahudilerin Işık Bayramı'nı kutlamak için işgal altında bulunan Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne bugün yapması beklenen ziyaretin yansımalarına karşı...

Filistin İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Yahudilerin Işık Bayramı'nı kutlamak için işgal altında bulunan Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne bugün yapması beklenen ziyaretin yansımalarına karşı uyarıda bulundu.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık İzzeddin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu baskının yankıları konusunda uyarıyoruz ve sonuçlarından tamamen siyonist düşmanı sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin halkının, kutsallarına yönelik ihlal girişimlerine izin vermeyeceğini kaydeden İzzeddin, "Siyonist oluşumun cumhurbaşkanı tarafından Harem-i İbrahim'e baskın yapılması, Harem-i İbrahim ve El-Halil kentini hedef alan Yahudileştirme planları bağlamındadır." değerlendirmesinde bulundu.

İzzeddin, bunun, herkesin tüm gücüyle karşı koyması gereken düşmanca bir eylem olduğunu vurguladı.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un yapmayı planladığı ziyaretin yansımaları konusunda uyarı yapıldı.

Filistinlilere, Harem-i İbrahim'in Yahudileştirilmesi konusundaki ırkçı hedefleri boşa çıkarmak için tüm güçleriyle bu ziyarete direnmeleri çağrısı yapılan açıklamada, bu adımın, Herzog'un işgal altındaki Batı Şeria'daki ilhakı ve Yahudi yerleşim projesini desteklemesi ve Yahudileştirme projesinin devamı kapsamında olduğu vurgulandı.

İsrail basınında, Cumhurbaşkanı Herzog'un 28 Kasım Pazar günü, Yahudilerin "Işık Bayramı" kutlamalarına katılmak için El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret etmeyi planladığına yönelik haberler yer almıştı.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

cumhurbaşkanı, Batı Şeria, Herzog, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslami Cihad ve FHKC'den İsrail Cumhurbaşkanı'nın Harem-i İbrahim'i ziyaret planına karşı uyarı - Son Dakika


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