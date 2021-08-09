İslami Dayanışma Oyunları İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021 İslami Dayanışma Oyunlarının şehirde bu zamana kadar düzenlenmiş en büyük organizasyon olacağını söyledi. Normal şartlarda bu yaz başlaması gereken, ancak pandemi nedeniyle 2022 yılı Ağustos ayına ertelenen oyunlar için bugün itibariyle 365 gün kaldığını ifade eden Başkan Altay, "56 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımı ile 10 gün sürecek oyunlar, İslam dünyasının en kapsamlı ve en büyük organizasyonu olarak kabul ediliyor. İslam ülkeleri arasında kardeşliği, birliği ve beraberliği tesis etme adına bu organizasyonun önemi çok büyük. Oyunların ülkemize ve şehrimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na tekrar şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konya'nın uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya alışık bir şehir olduğunu da kaydeden Başkan Altay, "Sabırsızlıkla ve heyecanla oyunların başlamasını bekliyoruz. Altyapımızla, mevcut ve inşası devam eden tesislerimizle organizasyona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah 1 yıl sonra tüm dünya hoşgörü ve kardeşliğin şehri Konya'nın muhteşem misafirperverliğini daha yakından görmüş olacak. Beşincisi şehrimizde düzenlenecek bu önemli organizasyonun hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, oyunlara bir yıl kalması nedeniyle Mevlana Meydanı'na kurduğu mobil dijital ekranda ve şehir genelindeki elektronik bilgilendirme ekranlarında geri sayım sayacı başlattı.