İslami Dayanışma Oyunları Türkiye'de! 56 ülke Konya'da buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor İslami Dayanışma Oyunları Türkiye'de! 56 ülke Konya'da buluşacak - Son Dakika Spor

İslami Dayanışma Oyunları Türkiye'de! 56 ülke Konya'da buluşacak

6 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından organize edilen, üye ülkelerden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla 4 yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'si, 2021'de Konya'da düzenlenecek.

İslami Dayanışma Oyunları Türkiye'de! 56 ülke Konya'da buluşacak, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından organize edilen, üye ülkelerden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla 4 yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'si, 2021'de Konya'da düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi şehir sözleşmesi imza  töreninde yaptığı konuşmada, Konya'nın büyük umutlarla çıktıkları yolun ilk adımını attıkları yer olduğunu söyledi. Konya'nın tarihte başkentlik yaptığını anımsatan Kasapoğlu, "Konya, İslami Dayanışma Oyunları'nı düzenleyerek, önemli bir adımı gerçekleştiren ve misyonu ifa eden bir şehirdir. Konya'nın önemli organizasyona ev sahipliğine layık en güzide şehirlerden biri olduğuna inanıyorum" diye konuştu.


3 bin sporcu mücadele edecek


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise törende şunları söyledi: "Şehrimizde bugüne kadar birçok uluslararası organizasyon gerçekleştirildi. Şehir olarak bu konuda tecrübeli ve deneyimliyiz. Yapıldığı yıl dünyanın en iyi beş stadyumundan biri seçilen Konya Büyükşehir Stadyumu, 10 bin kişilik kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüklerinden olan spor salonu ile birlikte çok sayıda açık ve kapalı spor salonu ile birlikte Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları için hazırdır." 15 gün sürecek oyunlar için İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 56 ülkeden binlerce sporcunun Konya'ya gelmesi bekleniyor.


İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:47 
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