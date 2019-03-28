İslami Enerji Bankası Türkiye'deki Sondaj Çalışmalarına Finansal Destek Sağlayacak
46 dakika önce
Katar merkezli İslami Enerji Bankası Türkiye’deki sondaj çalışmalarına finansal destek sağlayacak. Katar Finans Merkezi Üst Yöneticisi Yusuf Muhammed Al-Jaida, 19 Mart’ta kurulan İslami Enerji Bankasının yılın son çeyreğinde faaliyete geçmesinin beklediğini belirterek “Bankanın 10 milyar dolarlık bir sermayesi, 2,5 milyar dolarlık da ödenmiş sermayesi bulunuyor. Kazakistan, Rusya, Özbekistan, Sudan ve Hazar ülkeleri gibi enerji zengini […]The post İslami Enerji Bankası Türkiye’deki sondaj çalışmalarına finansal destek sağlayacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Katar
merkezli İslami Enerji Bankası Türkiye
'deki sondaj çalışmalarına finansal destek sağlayacak.
Katar Finans Merkezi Üst Yöneticisi Yusuf Muhammed Al-Jaida, 19 Mart'ta kurulan İslami Enerji Bankasının yılın son çeyreğinde faaliyete geçmesinin beklediğini belirterek "Bankanın 10 milyar dolarlık bir sermayesi, 2,5 milyar dolarlık da ödenmiş sermayesi bulunuyor. Kazakistan
, Rusya
, Özbekistan
, Sudan
ve Hazar ülkeleri gibi enerji zengini ülkelerdeki projelere finansman sağlanacak. Türkiye'deki enerji projeleri de bu kurumdan finansman alabilecek. Doğalgaz ve petrol projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve petrokimya projeleri de bu kapsamda olacak. Banka, büyük enerji projelerini fonlayan bir finans şirketi gibi görev yapacak. Banka, finansmanı çoğunlukla sendikasyon kredisi şeklinde sağlayacak" dedi. Al-Jaida, Türkiye ve Katar'ın İslami finans konusunda iş birliği yapabileceğini ifade ederek Türk şirketlerini Katar Finans Merkezine davet etti. Al-Jaida "Şu an 5 Türk firması var . İki tane de Türk bankası ile görüşüyoruz. Birisi kesin gibi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:27
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