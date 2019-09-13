Son Dakika Haberleri: "İslami finans 10 ülkede yoğunlaştı"
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"İslami finans 10 ülkede yoğunlaştı"

1 saat önce

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor, "İslami Finans endüstrisinde 10 büyük ülke var. Bunlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'in yanı sıra Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan'dır.

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor, "İslami Finans endüstrisinde 10 büyük ülke var. Bunlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'in yanı sıra Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan'dır." dedi.

Pakistan, Bahreyn, Fitch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:35 
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