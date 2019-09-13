"İslami finans 10 ülkede yoğunlaştı"
1 saat önce
Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor, "İslami Finans endüstrisinde 10 büyük ülke var. Bunlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'in yanı sıra Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan'dır.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:35
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