İslami finans için İstanbul vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanı Serkan Yüksel, İslami finansın sadece Müslümanlar için değil, bütün dünya ekonomisi için yaklaşımlar sunduğunu belirterek, "İstanbul önemli bir konumda. Doğu ve batı arasındaki boşluğu doldurabilecek bir noktada. İslami finans kendisine burada önemli bir yer edinebilir." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 13'üncü Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası (MedaWeek) kapsamında düzenlenen İslami Finans Forumu, İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirildi.

Serkan Yüksel, buradaki konuşmasında, İslami finansın sunduğu alternatif yaklaşımın küresel ölçekte ekonomik gelişme açısından önemine dikkati çekti.

Türkiye'de ekonomik ortamı geliştirmeye yönelik gerekli altyapı adımlarının atıldığını dile getiren Yüksel, "Daha gelişmiş bir sistem hedefliyoruz. İstanbul önemli bir konumda. Doğu ve batı arasındaki boşluğu doldurabilecek ortak bir noktada. İslami finans kendisine burada önemli bir yer edinebilir." diye konuştu.

"İslami finans israftan kaçınan bir yaklaşım"

Uluslararası İslami Arap Bankası Genel Müdürü Iyad G. Asali de İslami finansın, pratik bir yöntem olarak, odak noktasına stratejik kalkınma hedefleri ve yeni metotların geliştirilmesini aldığını söyledi.

İslami finansın temelinde İslam'ın öğrettiği ahlaki değerlerin yer aldığını kaydeden Asali, "Bu, akan bir nehrin yanında dahi israftan kaçınan bir yaklaşım. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle birçok konuda örtüşen amaçları barındırıyor. Düşük gelirlilerin katılımı, kadın girişimcilerin artması, sosyal sorumluluk projeleri, çevre dostu ve temiz enerjiyi hedefleyen bir model doğrultusunda çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Asali, İslami finansın bütün bankacılık uygulamalarında sıfır faizin en temel uygulama olduğuna dikkati çekerek, İslami hukuk doğrultusunda hakların korunması ve ekonomik gelişmenin hedeflendiğini dile getirdi.