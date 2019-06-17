İslami finansın büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaştı
1 saat önce
CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, "İslami finans, finansal pazarlar içinde gelişmekte olan bir sektörü temsil ediyor ve sektör büyüklüğü yıllık yüzde 8 büyümeyle 3 trilyon dolara tekabül ediyor.
CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, "İslami finans, finansal pazarlar içinde gelişmekte olan bir sektörü temsil ediyor ve sektör büyüklüğü yıllık yüzde 8 büyümeyle 3 trilyon dolara tekabül ediyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:13
FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı
Cezaevinde mahkûmlar birbirini katletti: 10 ölü, 10 yaralı
Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi