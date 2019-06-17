Son Dakika Haberleri: İslami finansın büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaştı
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İslami finansın büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaştı

1 saat önce

CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, "İslami finans, finansal pazarlar içinde gelişmekte olan bir sektörü temsil ediyor ve sektör büyüklüğü yıllık yüzde 8 büyümeyle 3 trilyon dolara tekabül ediyor.

İslami finansın büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaştı, System.String[]
CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, "İslami finans, finansal pazarlar içinde gelişmekte olan bir sektörü temsil ediyor ve sektör büyüklüğü yıllık yüzde 8 büyümeyle 3 trilyon dolara tekabül ediyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:13 
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