İslami finansın büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaştı

CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, "İslami finans, finansal pazarlar içinde gelişmekte olan bir sektörü temsil ediyor ve sektör büyüklüğü yıllık yüzde 8 büyümeyle 3 trilyon dolara tekabül ediyor.

CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, "İslami finans, finansal pazarlar içinde gelişmekte olan bir sektörü temsil ediyor ve sektör büyüklüğü yıllık yüzde 8 büyümeyle 3 trilyon dolara tekabül ediyor." dedi.

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