'İslami yaşam tarzını eleştirdiği' gerekçesiyle yazar Lale Gül'ü tehdit eden genç 'terör suçundan' tutuklandı

Amsterdam'da yetiştiği katı İslami kültürü eleştirdiği "Yaşayacağım" (Ik Ga Leven) adlı kitabı nedeniyle, yazar Lale Gül'ü ölümle tehdit eden Oğuz Ö., "terör" suçlamasıyla tutuklandı.

Savcı, 19 yaşındaki Türkiye kökenli kişinin, Lale Gül'e internet üzerinden "terörist propaganda" içeren mesajlar gönderdiğini belirtti. "Allah'ın adına barbarca kafanızı keseceğim" ve " Hollanda için en büyük tehlike benim" diyen Oğuz Ö., savcıya göre, "Bir sinagogda büyük bir saldırı yapmayı planlıyoruz", "Hollandalıların kafasını keseceğim" ve "IŞİD'e aitim" içerikli mesajlar da gönderdi.

Savcı, silah görüntüleri ve IŞİD propaganda videolarını gönderen Oğuz Ö'nün, yeniden suç işleme ihtimali bulunduğunu söyledi. Mahkeme, savcının görüşüne katılarak, Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi.

Hollanda'da ilk kez bir kişi, bir yazarı tehditten dolayı tutuklandı.

Lale Gül, Oğuz Ö.'nün serbest bırakılması durumunda Hollanda'yı terk edeceğini söyledi.

23 yaşındaki Lale Gül, her gün ateşli silah görüntüsü ve "Seni cehenneme göndereceğim, seni vurmak için sabırsızlanıyorum" gibi ifadelerinin bulunduğu onlarca mesaj aldığını belirtiyordu.

"Ben İslam'ı değil içinde yetiştiğim kültürü eleştirdim" diyen Gül'e yönelik tehditler üzerine, Hollanda'da siyasi parti liderleri, yazarlar, gazeteciler ve aydınların da bulunduğu çok sayıda tanınmış kişi, bir destek manifestosu yayınlamıştı.

Gül, yazdığı kitaba ve görüşlerine katılmasa da, evindeki tek desteğin 22 yaşındaki erkek kardeşinden geldiğini ve ölüm tehditleri nedeniyle erkek kardeşi olmadan.

Hollandalı yetkililer, Gül'e gereken korumanın sağlanacağını açıklamıştı.

Gül'ün romanı, Hollanda'da en çok satan kitaplar listesinde yer almıştı.

Kitabının yayımlanmasından önce bu tür ciddi tehditleri beklemediğini söyleyen Gül, "Geriye dönüp baktığımda bunun aslında saflık olduğunu düşünüyorum" demişti.

Tehditlerin ardından yazmayı bırakma kararı aldığını anlatan Gül, gelen tepkilerin yüzde 80'inin olumlu olduğunu ve bu kesimlerin yazmaya devam etmesi konusunda kendisini teşvik ettiklerini söylemişti.

Gül, yazmaya devam etme ancak artık İslamla ilgili konulara girmeme .

Amsterdam Üniversitesi'nde Hollandaca eğitimi alan Lale Gül, 17 yaşına kadar ailesi ve çevresinin istediği biçimde yaşam sürmüştü. Daha sonra kendi isteğiyle başörtüsü takmayı ve Kuran kursuna gitmeyi bırakan Gül, kitabında çocukluğundan bu yana yaşadıklarını anlatmıştı.

Amsterdam'ın göçmen semti Bos en Lommer'da doğup büyüyen Lale Gül'ün, yetiştiği katı İslami kültürü eleştirdiği romanı nedeniyle ailesi ile ilişkileri bozulmuştu.

Gül'e, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'in de destek çıkması üzerine .