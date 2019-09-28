Son Dakika Haberleri: "İslamiyet'ten öğrendiğim barış, adalet ve affetme gibi duygulardır"
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"İslamiyet'ten öğrendiğim barış, adalet ve affetme gibi duygulardır"

32 dakika önce

ABD'li sunucu Eddie Redzovic, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri incelediğinde Müslümanların görevlerinin başında içindeki mesajı diğer insanlara iletmenin geldiğini belirterek, "Benim İslamiyet'ten öğrendiğim barış, adalet ve affetme gibi duygulardır.

ABD'li sunucu Eddie Redzovic, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri incelediğinde Müslümanların görevlerinin başında içindeki mesajı diğer insanlara iletmenin geldiğini belirterek, "Benim İslamiyet'ten öğrendiğim barış, adalet ve affetme gibi duygulardır." dedi.

Düzce Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Redzovic, ABD'de İslamiyet alanında çalışmalar yaptığını söyledi.

Redzovic, şöyle konuştu:

"İslamiyet'te her şey net şekilde açıklanıyor. Bu dinde her şeyi gördüm, insan geninin gelişiminden tüm bilimsel çıkarımlara kadar. Allah da insanlara bunları zaten gösteriyor. Dağları, evreni ve diğer maddeleri nasıl yarattığını gösteriyor. Bunların hiçbiri de insan aklıyla çelişmiyor."

Kur'an-ı Kerim'in büyük bir mucize olduğuna dikkati çeken Redzovic, "Milyonlarca insan bu kitabı aklında tutuyor, mucizeler, eski yaşanan vakalar ve daha birçok şey Kur'an-ı Kerim'de var. Ayetleri incelediğimde gördüm ki Müslüman'ın görevlerinin başında içindeki mesajı diğer insanlara iletebilmek gelir. Benim İslamiyet'ten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır." ifadelerini kullandı.

Redzovic, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Düzce Gençlik Merkezi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:56 Kaynak: AA
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