İslamiyete Hakaret Eden Belçikalı Öğrencilere Tepki

Belçika'da bir Flaman lisesinde mezuniyet etkinliği kapsamında bir grup öğrencinin Arap dünyasının geleneksel kıyafetlerini giyerek namaza hakaret etmesi, ülkedeki Türk ve Müslüman toplumun tepkisini çekti.

Belçika'da bir Flaman lisesinde mezuniyet etkinliği kapsamında bir grup öğrencinin Arap dünyasının geleneksel kıyafetlerini giyerek namaza hakaret etmesi, ülkedeki Türk ve Müslüman toplumun tepkisini çekti.



Gent şehrindeki Paters Jozefieten de Melle Katolik Lisesinde, mezuniyetine 100 gün kala etkinlik düzenleyen bir grup öğrencinin Arap dünyasıyla özdeşleştirilen kıyafetler giyerek ve başörtüsü takarak İslama hakaret ettiği görüntüleri içeren videolar sosyal medyaya yansıdı.



Aralarında "patlayıcı kemer" takan öğrencilerin de bulunduğu etkinlik kapsamında, yaklaşık 30 öğrenci okul bahçesinde kahkahalar atarak namazdaki hareketleri taklit etti, "Allahuekber" diye bağırdı.



Sosyal medya üzerinden tepkinin yoğunlaşmasının ardından okul müdürü Jan de Gendt bu etkinliğin eğlence amaçlı olduğunu, kimseyi kışkırtmak ya da üzmek için yapılmadığını anlattı.



"Çok büyük skandaldır"



AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yapan Brüksel Bölge Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, okul bitimine 100 gün kala Belçika'daki okullarda lise son sınıf öğrencilerinin eğlence düzenlemesinin bir gelenek olduğunu anımsattı.



Özdemir, "Ancak bu gençlerin seçtiği konseptin 'İslam ve Suudi Arabistan' olması ve bu eğlenceyi bombalı kemer, başörtüsü, namaz hareketleri ile canlandırmaları ve böylelikle Müslümanları terörle bağdaştırmaları çok büyük skandaldır." diye konuştu.



Okul yönetiminin etkinliğin "eğlence amaçlı" yapılmasını kabul etmesinin endişe verici olduğunu belirten Özdemir, bu tür olayların normalleştirilmesinin İslamafobiyi körüklediğini ifade etti.



"Okullarda başörtüsü yasakken, bunun dalga geçmek için takılabilmesi serbest mi?" sorusunu yönelten Özdemir, İslamafobi ile Mücadele Derneğinin de konuyu yakından takip ettiğini kaydetti.



"İslam karşıtlığı ve nefret söyleminin tezahürü"



Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve İslam Koordinasyon Kurulu üyesi Coşkun Beyazgül ise okul öğrencilerinin Arap kültürünü yansıtan kıyafetler giymeleri ve alaycı bir şekilde terör ve şiddet ile ilintili bir Müslüman ve İslam algısı oluşturmalarının "asla kabul edilemez" bir davranış olduğunu belirtti.



Yetkililerden derhal bu konuda tedbir almalarını ve bu tür olayların tekrar edilmemesi için gereken hassasiyeti göstermelerini beklediklerini söyleyen Beyazgül, "Birlikte yaşama kültürü ile asla bağdaşmayan ve olumsuz İslam algısının kamuoyunda yayılmasına sebep olan bu davranış, İslam karşıtlığı ve nefret söyleminin bir tezahürü olarak görülmektedir." dedi.

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