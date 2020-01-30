İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor - Son Dakika

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

6 saat önce

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 40 yaşındaki Farid Feyadi, İslamın barış dini olduğunu anlatmak için Mekke'ye yürüyor.

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 40 yaşındaki Farid Feyadi, İslamın barış dini olduğunu anlatmak için Mekke'ye yürüyor.

İngiltere'de moda sektöründe çalışan Farid Feyadi, İslamiyetin barış dini olduğunu anlatmak için dört ay önce "Barış için yürüyüş" adlı etkinlik başlattı. Bu kapsamda, temmuzda hac farizasını yerine getireceği Mekke'ye yürüyen Feyadi, İstanbul'a vardı.

Eşyalarını taşıdığı el arabası ile yaklaşık 6 bin 500 kilometrelik yolun yarısından fazlasını katederek Silivri'ye ulaşan Feyadi, 3 yıl önce böbrek kanseri teşhisi konulduğunu ve tedaviler neticesinde bir böbreğini kaybettiğini, bu süreçte defalarca "Allah için ne yaptım?" sorusunu düşündüğünü anlattı.

Feyadi, "Düşünebileceğiniz kadar dindar değildim, modellerle çalışıyordum ve kendim modelisttim. Sonra düşündüm; 'ölürsem arkamda ne bırakıyorum, Allah için ne yaptım?' Bu dünyada bir parmak izi bırakmak istedim." dedi.

Feyadi, bu vesileyle kanser hastalarına da örnek olabileceğini vurguladı.

Yolculuğun sürprizlerle dolu olduğunu, güzergahta iyi insanlarla karşılaştığını aktaran Feyadi, "Beni evlerine davet ediyorlar, yardım ediyorlar. Alışverişlerde para almak istemiyorlar benden. Bu bana pozitif enerji veriyor, beni daha çok motive ediyor. Yolculuk sırasında daha önce yaşamadığım, kamp yaparken yabani domuzlarla, kurtlarla karşılaştım. Benim için çok ilgi çekiciydi." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye altı gün önce geldiğini, Türk insanın sıcaklığının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Feyadi, Türkiye'de projesini anlattığı her insanın kendisine sevgiyle yaklaştığını ve sarıldığını söyledi.

Projeyi anlattığı çoğu restoranda kendisinden hesap alınmadığına işaret eden Feyadi, "Artık yemeğimi yiyorum, ödememi yapıyorum ondan sonra projemi söylüyorum ki insanlar benden para alsın." dedi.

Türkiye'yi çok beğendiğini ifade eden Feyadi, "Türkiye İslam'ı en barışçıl şekilde yaşayan ülkelerden biri." dedi.

Silivri'de AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve MHP Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı'nın misafiri olan Feyadi, daha sonra ilçeden ayrıldı.

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

Manchester, İngiltere, Türkiye, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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