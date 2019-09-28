Amerika'da İslami programlar yapan sunucu Eddie Redzovic, "Ayetleri incelediğimde gördüm ki, Müslümanın görevlerinin başında, içerisindeki mesajı diğer insanlara iletebilmek gelir. Benim İslamiyetten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır." dedi.

Redzovic, Düzce Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Amerika'da İslamiyet alanında çalışmalar yaptığını söyleyen Redzovic, şöyle konuştu:

"İslamiyette her şey net bir şekilde olarak açıklanıyordu. Bu dinde her şeyi gördüm, insan geninin gelişiminden tüm bilimsel çıkarımlara kadar. Allah da insanlara bunları zaten gösteriyor. Dağları, evreni ve diğer maddeleri nasıl yarattığını gösteriyor. Bunların hiçbiri de insan aklı ile çelişmiyor."

Kur'an-ı Kerim'in büyük bir mucize olduğuna değinen Redzovic, "Milyonlarca insan bu kitabı aklında tutuyor, mucizeler, eski yaşanan vakalar ve daha birçok şey Kur'an-ı Kerim'de var. Ayetleri incelediğimde gördüm ki, Müslümanın görevlerinin başında, içerisindeki mesajı diğer insanlara iletebilmek gelir. Benim İslamiyetten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır." diye konuştu.

Redzovic, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.