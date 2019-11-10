İslamofobi protestosuna katılan Femen üyesi: Laikliğin değerini düşürmeyin
7 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te Femen sivil toplum örgütü üyesi bir kadın İslamofobi karşıtı protesto gösterisine katıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te Femen sivil toplum örgütü üyesi bir kadın, İslam karşıtlarını protesto edenlerin gösterisine katıldı.
Yürüyüş sırasında üzerindeki gömleği çıkaran kadın iki yumruğunu havaya kaldırarak yarı çıplak kaldı. Aktivistin üzerinde "Laikliğin değerini düşürmeyin" sloganı dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:46
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