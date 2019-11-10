Son Dakika Haberleri: İslamofobi protestosuna katılan Femen üyesi: Laikliğin değerini düşürmeyin
Son Dakika Dünya İslamofobi protestosuna katılan Femen üyesi: Laikliğin değerini düşürmeyin

İslamofobi protestosuna katılan Femen üyesi: Laikliğin değerini düşürmeyin

7 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te Femen sivil toplum örgütü üyesi bir kadın İslamofobi karşıtı protesto gösterisine katıldı

İslamofobi protestosuna katılan Femen üyesi: Laikliğin değerini düşürmeyin, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te Femen sivil toplum örgütü üyesi bir kadın, İslam karşıtlarını protesto edenlerin gösterisine katıldı.


Yürüyüş sırasında üzerindeki gömleği çıkaran kadın iki yumruğunu havaya kaldırarak yarı çıplak kaldı. Aktivistin üzerinde "Laikliğin değerini düşürmeyin" sloganı dikkat çekti.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:46 
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