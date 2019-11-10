İslamofobi'ye karşı gösteri
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren garı çevresinde toplanan binlerce kişi, İslamofobi karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:07 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestodan detaylar
PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren garı çevresinde toplanan binlerce kişi, İslamofobi karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
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