Son Dakika Haberleri: İslamofobi'ye karşı gösteri
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İslamofobi'ye karşı gösteri

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren garı çevresinde toplanan binlerce kişi, İslamofobi karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestodan detaylar

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren garı çevresinde toplanan binlerce kişi, İslamofobi karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

İslamofobi'ye karşı gösteri

Fransa, Paris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:07 Kaynak: AA
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