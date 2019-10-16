Son Dakika Haberleri: İslamoğlu'dan Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti
Son Dakika Yaşam İslamoğlu'dan Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

İslamoğlu'dan Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

2 saat önce

Emekli Mevlithan Mustafa İslamoğlu, aynı zamanda oğlu olan Rektör Danışmanı Cahit Faruk İslamoğlu'yla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

İslamoğlu'dan Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti, System.String[]

Emekli Mevlithan Mustafa İslamoğlu, aynı zamanda oğlu olan Rektör Danışmanı Cahit Faruk İslamoğlu'yla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.


Ziyarette, geçtiğimiz hafta KİTAM'da düzenlenen İrfan Sohbetleri'nin konuğu olan Mustafa İslamoğlu'na katkılarından dolayı Rektör Karacoşkun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - KİLİS

Mustafa İslamoğlu, Mustafa Doğan, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:38 Kaynak: İHA
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