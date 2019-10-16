İslamoğlu'dan Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti
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Emekli Mevlithan Mustafa İslamoğlu, aynı zamanda oğlu olan Rektör Danışmanı Cahit Faruk İslamoğlu'yla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:38 Kaynak: İHA
Emekli Mevlithan Mustafa İslamoğlu, aynı zamanda oğlu olan Rektör Danışmanı Cahit Faruk İslamoğlu'yla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.
Ziyarette, geçtiğimiz hafta KİTAM'da düzenlenen İrfan Sohbetleri'nin konuğu olan Mustafa İslamoğlu'na katkılarından dolayı Rektör Karacoşkun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - KİLİS
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