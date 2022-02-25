İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı

25.02.2022 17:58
İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı

Hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmak ile birlikte kitlenmek sureti ile hırsızlık"...

Hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmak ile birlikte kitlenmek sureti ile hırsızlık" suçlarından araması bulunan F. D. Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

9 ayrı suçtan 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan F.D. jandarmadaki adli işlemlerin ardından sevk edildiği Milas Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

(Oktay Çayırlı/ İHA)

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Uyuşturucu, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


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