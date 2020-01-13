İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi iki kardeşi de öldürmüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi iki kardeşi de öldürmüş - Son Dakika

İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi iki kardeşi de öldürmüş

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün borçlusunu evinin bahçesinde tabancayla öldürüp intihar eden zanlının, cinayetten önce de iki kardeşi çağırdığı iş yerinde öldürdüğü ortaya çıktı, kardeşlerin cenazeleri sabah çalışanlar tarafından bulundu.

İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi iki kardeşi de öldürmüş, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün borçlusunu evinin bahçesinde tabancayla öldürüp intihar eden zanlının, cinayetten önce de iki kardeşi çağırdığı iş yerinde öldürdüğü ortaya çıktı, kardeşlerin cenazeleri sabah çalışanlar tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hüseyin Arslan'ın (54) Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki konfeksiyon atölyesine giden çalışanlar, iş yeri sahibinin odasında iki kişiyi silahla öldürülmüş halde buldu.

Cesetlerin Veli ve Mustafa Akpınar isimli kardeşlere ait olduğu belirlendi.

Savcılığın incelemesinin ardından iki kardeşin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, dünkü cinayetin ardından intihar eden Hüseyin Arslan'ın kardeşi H. Arslan'ı gözaltına aldı.

Hüseyin Arslan'ın, iş yerine çağırdığı iki kardeşle alacak meselesinden tartıştığı, Veli ve Mustafa Akpınar'ı öldürdüğünün tespit edildiği öğrenildi. Zanlının cinayetten sonra borçlusu Ramazan Küçük'ü (53) de evinin bahçesinde öldürüp intihar ettiği belirtildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Küçükdere Mahallesi'nde dün akşam Hüseyin Arslan, Ramazan Küçük'ü evinin bahçesinde tabancayla öldürmüş, olay yerine 3 kilometre mesafede aynı silahla intihar etmişti.

Hüseyin Arslan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar
Kurt sanıp av tüfeğiyle vurduğu kişiyi, ambulansa sırtında taşıdı Cani anne, 3 yaşındaki kızını eve kilitleyip partiye gitti! Yavrusu açlık ve susuzluktan öldü Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:13 Kayseri erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
18:13 Mersin havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2 - Son Dakika
18:13 Gaziantep fatma şahin gaziantep'te 2020'nin her ayında uluslararası etkinlik yapılacak - Son Dakika
18:12 Kars'ta kablo hırsızlığı şüphesiyle 3 kişi yakalandı - Son Dakika
18:12 Erdoğan-Conte ortak basın toplantısı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 18:15:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi iki kardeşi de öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]