İşlek caddede drifte 9 bin lira ceza - Son Dakika
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İşlek caddede drifte 9 bin lira ceza

14.06.2022 10:36
İşlek caddede drifte 9 bin lira ceza

ADANA'nın işlek caddelerinden Bülent Angın Bulvarı'nda, otomobil ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Ahmet A.'ya, 9 bin 125 lira ceza kesilirken ehliyetine el koyuldu.

ADANA'nın işlek caddelerinden Bülent Angın Bulvarı'nda, otomobil ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Ahmet A.'ya, 9 bin 125 lira ceza kesilirken ehliyetine el koyuldu.

Olay, 12 Haziran'da Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kent trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Bülent Angın Bulvarı'na gelen Ahmet A., otomobili ile drift yaptı. Bir süre sonra bölgeden ayrılan Ahmet A.'nın trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti. Videoyu ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otomobilin plakasından Ahmet A.'yı tespit edip, iş yerine gitti. Ekipler, sürücüye 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında 9 bin 125 lira ceza uygulayıp, ehliyetine de el koydu. Otomobil ise çekilerek 60 gün trafikten menedildi.


İşlek caddede drifte 9 bin lira ceza
İşlek caddede drifte 9 bin lira ceza
İşlek caddede drifte 9 bin lira ceza
İşlek caddede drifte 9 bin lira ceza
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Kaynak: DHA

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşlek caddede drifte 9 bin lira ceza - Son Dakika

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