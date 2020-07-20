İşlem hacmi 50 milyar doların altında - Son Dakika

İşlem hacmi 50 milyar doların altında

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 50 milyar doların altında kaldı.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 50 milyar doların altında kaldı. Piyasalarda, son 24 saatte en büyük 100 birimin 47'si gerilerken, ilk 10 birimden 2'si de gerileyenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 0.30 artışla 9,167 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de 168.5 milyar dolardan 169 milyar dolara çıktı.

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Toplam 5,755 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,226 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 44.4 milyar dolardan 48.1 milyar dolara yükseldi. Piyasalardaki toplam piyasa hacmi de 272.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.0'sini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.30 artışla 9,173.12 dolar,

2. Ethereum yüzde 1.42 artışla 238.18 dolar,

3.Tether yüzde 0.01 düşüşle 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 0.07 artışla 0.19 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.99 artışla 225.85 dolar,

6.Cardano yüzde 0.62 artışla 0.12 dolar,

7.Bitcoin SV yüzde 0.99 düşüşle 170.66 dolar,

8.Binance Coin yüzde 6.79 artışla 18.19 dolar

9.Chainlink yüzde 2.54 artışla 8.08 dolar,

10.Litecoin yüzde 0.52 artışla 42.54 dolardan işlem görüyordu.

Kripto araştırma firması BitOoda'nın verilerini yorumlayan Varlık yöneticisi Fidelity'den Juri Bulovic, Çin'in gerçekte Bitcoin madenciliğinin yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirdiğine dikkat çekti. BitOoda'nın araştırma verileri öncesi bu oranın yüzde 65 olduğu öngörülüyordu.

Cointelegraph'ıh haberine göre raporda, "153 madencilik alanında yaklaşık 4.1GW gücü harcandığı bilgisini ve gizli kalması şartıyla enerji maliyeti verilerini elde ettik" denildi.

BitOoda ayrıca, Bitcoin madencilik gücünün yüzde 14'ünün ABD'den geldiğini belirledi.

Raporda, "ABD, Kanada ve İzlanda'daki kapasitenin büyük bölümünü belirleyebildik; ancak, Çin'de ve dünyanın geri kalan ülkelerindeki madenciliğin az bir bölümüne ulaşmış olabiliriz" denildi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:14 Kaynak: DHA

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