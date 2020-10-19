İşlem hacmi 60 milyar dolara düştü

Küresel piyasalarda Covid-19 gelişmelerine bağlı geri çekilmelerin etkisiyle, kripto para piyasalarındaki işlemler de büyük ölçüde düştü ve 24 saatlik işlem hacmi 60 milyar dolara kadar indi.

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.48 artışla 11,435 dolara çıktı ve toplam piyasa hacmi 211 milyar dolarda kaldı.