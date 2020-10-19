İşlem hacmi 60 milyar dolara düştü - Son Dakika

İşlem hacmi 60 milyar dolara düştü

19.10.2020 08:53
İşlem hacmi 60 milyar dolara düştü, System.String[]

Küresel piyasalarda Covid-19 gelişmelerine bağlı geri çekilmelerin etkisiyle, kripto para piyasalarındaki işlemler de büyük ölçüde düştü ve 24 saatlik işlem hacmi 60 milyar dolara kadar indi.

Küresel piyasalarda Covid-19 gelişmelerine bağlı geri çekilmelerin etkisiyle, kripto para piyasalarındaki işlemler de büyük ölçüde düştü ve 24 saatlik işlem hacmi 60 milyar dolara kadar indi.

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.48 artışla 11,435 dolara çıktı ve toplam piyasa hacmi 211 milyar dolarda kaldı.

Toplam piyasa hacmi de, 358.85 milyar dolar ile geçen hafta başında yükseldiği 360 milyar dolara yakın düzeyde tutunuyor.Toplam 7,438 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,426 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59'unu Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.48 artışla 11,435.27 dolar,2. Ethereum yüzde 1.25 artışla 374.17 dolar,3.Tether yüzde 0.01 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.26 düşüşle 0.24 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 0.25 artışla 247.65 dolar,6.Binance Coin yüzde 2.18 düşüşle 30.01 dolar, 7.Chainlink yüzde 0.48 artışla 10.71 dolar,8.Polkadot yüzde 0.18 düşüşle 4.04 dolar,9.Cardano yüzde 0.54 artışla 0.10 dolar,10.Litecoin yüzde 0.34 düşüşle 47.07 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, "uygulamada dijital varlık regülasyonu" şöyle anlatıldı: "Kripto para birimleriyle ilgili yeni düzenlemelere nasıl bakılması gerektiği konusunda üzerinde anlaşmaya varılmış tek bir yaklaşım yoktur. Bu sebeple ülkeler arasındaki regülasyonlar oldukça farklıdır."Analizimizde düzenleyicilerin kripto para birimleri konusunda genelde odaklandıkları altımajör faktörü vurgulamak istedik: 1) Bir düzenleyicinin tanıyacağı/kabul edeceği dijital varlık çeşitleri,2) Düzenleyicinin token ihraç edenlere ve İlk Coin Arzlarına (ICO) yaklaşımı,3) Kripto para borsalarının regülasyonu,4) Madencilikle ilgili regülasyon,5) Para transferi hizmeti verenlerin regülasyonu,6) Kripto para birimlerinin vergilendirilmesi." (Grafik)


İşlem hacmi 60 milyar dolara düştü

Koronavirüs, Bitcoin, Piyasa, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İşlem hacmi 60 milyar dolara düştü - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

MasterChef Türkiye yarışmacısına veda eden isim belli oldu Son Dakika! Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a cevap cepheden geldi: 13 köy daha işgalden kurtarıldı Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı
5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor 5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor         
08:07
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu         
05:02
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
West Ham'dan inanılmaz geri dönüş! 6 gollü maçta beraberliği kurtardılar West Ham'dan inanılmaz geri dönüş! 6 gollü maçta beraberliği kurtardılar         
20:43
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor         
13:09
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 09:02:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İşlem hacmi 60 milyar dolara düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei