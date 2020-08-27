İşlem hacmi yeniden 100 milyar doların altında

Kripto para piyasalarında, Pazartesi günü 77 milyar dolara kadar indikten sonra, hafta ortasında toparlanarak 111,29 milyar dolar ile bir hafta önceki düzeyine dönen 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 92.04 milyar dolar ile yeniden 100 milyar doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.16 artışla 11,400.90 yükselirken, piyasa hacmi 210.59 milyar dolar ile önceki 210.41 milyar dolara yakın düzeyde kaldı.