İşlemlerini bir an önce yaptırabilmek için geceden SGK önünde sıraya girdiler! Üşümemek için çay demleyip içtiler - Son Dakika
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İşlemlerini bir an önce yaptırabilmek için geceden SGK önünde sıraya girdiler! Üşümemek için çay demleyip içtiler

31.12.2022 09:28

EYT kararı sonrası SGK şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşmasıyla şubelerin cumartesi günü de açık olacağı duyurulmuştu. İşlemlerini erkenden halletmek isteyen vatandaşlar da Kadıköy'de SGK önünde geceden sıraya girdi. Sıra beklerken üşümemek için çay demleyip sohbet eden vatandaşların bir deftere gelenlerin isimlerini yazarak sıra oluşturması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT kararını açıklamasının ardından vatandaşların SGK merkezlerine akını devam ediyor. Sıra bulmak isteyenler gece saatlerinden itibaren Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi önünde toplanmaya başladı. Kendi aralarında organize olan vatandaşlar gelenlerin isimlerini sırayla bir deftere kaydettiler.

ÇAY DEMLEYİP SOHBET ETTİLER

Bazı vatandaşlar demledikleri çayı içerek sohbet ederken, bazı vatandaşlar ise sıra defterine adını yazdırdıktan sonra arabalarının içinde uyuyarak sabahı bekledi.

"YENİ YILDA ZAMLANACAK"

Geceden gelip sıra bekleyenlerden Oğuzhan Özkan, "Son gün gelmemin sebebi, yeni yılda zamlanacak. Sabah saat 05.00'den beri buradayım. Hem askerlik borçlanması hem de Bağ-Kur ihyası yapmak için geldim" dedi.

"SOĞUKTA ÜŞÜMEMEK İÇİN ÇAY İÇİYORUZ"

Aziz Özdemir ise, "Son günden yararlanmak için erken geldik. Soğukta üşümemek için çay demledik, çay içiyoruz" dedi. İbrahim Köroğlu ise, " Yalova'dan geldim. Girişim buradan olduğu için askeri borçlanma için geldim. Akşam saat 21.00'den beri buradayım" diye konuştu.

Sırada bekleyen yaşlı bir vatandaş ise, "Uzaktan gelecek çocuğum adına sıra alabilmek için geceden geldim" dedi.

Kaynak: DHA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Kadıköy, EYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşlemlerini bir an önce yaptırabilmek için geceden SGK önünde sıraya girdiler! Üşümemek için çay demleyip içtiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşlemlerini bir an önce yaptırabilmek için geceden SGK önünde sıraya girdiler! Üşümemek için çay demleyip içtiler - Son Dakika
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