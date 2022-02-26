İşlenmiş amyant ithalat denetimine dahil edildi - Son Dakika

İşlenmiş amyant, çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasallara eklendi.

Ticaret Bakanlığının "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işlenmiş amyant (lif halinde); amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar "çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasallar" listesine dahil edildi.

Bu ürünler, Serbest Dolaşıma Giriş, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat rejimleri kapsamında ithal edilemeyecek.