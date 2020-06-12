İşlenmiş su ürünleri desteğinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile zincir marketlere verilecek işlenmiş su ürünlerinin desteklenmesi kararlaştırılırken, uygulamaya ilişkin detaylar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının İşlenmiş Su Ürünleri Destekleme Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamaya konulan işlenmiş su ürünleri desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Söz konusu destek, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı yetiştiriciler tarafından üretilerek iç tüketime sunulan ürünler için verilecek.

İşlenmiş su ürünleri desteklemesi kapsamındaki türler, Türk somonu, alabalıklar, çipura, levrek, sazan, sarıağız (granyöz) ve tilapya olarak belirlendi.

Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla ürün miktarı 100 bin kilogram ile sınırlı olacak.

Ürünlerini, işleme ve değerlendirme tesislerinde, işlenmiş ürün haline getirip paketleyerek, iç piyasada tüketilmek üzere dondurulmuş veya soğutulmuş halde zincir marketlere satan yetiştiricilere, kararda belirlenen birim fiyatı kadar destekleme yapılacak. Kararda bu fiyat 100 bin kilograma kadar işlenmiş su ürünleri için kilogram başına 2 lira olarak belirlenmişti.

Yetiştiricilik işletmeleri tarafından üretici birliklerine, işleme ve değerlendirme tesislerine veya toptancılara fason üretim kapsamında işlenmiş ürün yaptırılarak, bu işletmeler tarafından zincir marketlere satılan ürünler de destekleme kapsamında olacak.

Desteklemeye esas miktar, Bakanlık tarafından belirlenen fire oranları dikkate alınarak, işlenmiş ürünün satış belgesindeki kilogram cinsinden ağırlığına oranla hesaplanacak.

Ürüne ait satış belgesinde, asgari olarak ürünün işlenmiş, paketlenmiş, soğutulmuş veya dondurulmuş olduğuna ve ürünün çeşidine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunlu olacak.

16 Kasım'a kadar müracaat şartı

İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunanlar için işletmeye konulan yavru balıkların tespitinin yapılması şartıyla buraya geliş tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavru balıkların işletmeye geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı olarak esas alınacak.

İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni olan işletmelerden, yavru balık adaptasyon işletmesinden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin edebilecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 16 Kasım 2020 mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

Üreticilerin hak ettikleri destekleme ödemelerinden, balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, yüzde 1 Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğine kesinti yapılacak ve kalan miktar yetiştiricilerin hesabına ödenecek.

Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için bu yıl ayrılan ödenekten karşılanacak ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.