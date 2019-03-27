Son Dakika Haberleri: İşleri Daha da Kötü Hale Getirecek 8 Hayatta Kalma Efsanesi

İşleri Daha da Kötü Hale Getirecek 8 Hayatta Kalma Efsanesi

52 dakika önce

Doğanın sert koşullarında hayatta kalmak basit bir mesele değildir ve bu şeyler televizyondan öğrenilemez. Yıllar içinde aldığımız bazı "hayatta kalma önerileri"nin tamamen yanlış olduğunu ve bunların bizi doğada daha da tehlikeye attığını biliyor muydunuz? Karşınızda gezinizi mahvedebilecek bazı.

Doğanın sert koşullarında hayatta kalmak basit bir mesele değildir ve bu şeyler televizyondan öğrenilemez. Yıllar içinde aldığımız bazı "hayatta kalma önerileri"nin tamamen yanlış olduğunu ve bunların bizi doğada daha da tehlikeye attığını biliyor muydunuz? Karşınızda gezinizi mahvedebilecek bazı efsaneler;

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:52 Kaynak: Youtube

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