İşleri Daha da Kötü Hale Getirecek 8 Hayatta Kalma Efsanesi
52 dakika önce
Doğanın sert koşullarında hayatta kalmak basit bir mesele değildir ve bu şeyler televizyondan öğrenilemez. Yıllar içinde aldığımız bazı "hayatta kalma önerileri"nin tamamen yanlış olduğunu ve bunların bizi doğada daha da tehlikeye attığını biliyor muydunuz? Karşınızda gezinizi mahvedebilecek bazı.
Doğanın sert koşullarında hayatta kalmak basit bir mesele değildir ve bu şeyler televizyondan öğrenilemez. Yıllar içinde aldığımız bazı "hayatta kalma önerileri"nin tamamen yanlış olduğunu ve bunların bizi doğada daha da tehlikeye attığını biliyor muydunuz? Karşınızda gezinizi mahvedebilecek bazı efsaneler;
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:52 Kaynak: Youtube
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