İşleri sıkıntıya giren pide ustası tarlasına 10 bin adet fide dikerek lavanta işine girdi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde pide ustalığı yapan Hasan Fehmi Aydın, işleri Korona virüs (Covid-19) salgını dolayı sıkıntıya girmesinden dolayı alternatif arayışlar içine girerek arazisinde tıp ve kozmetik sanayinde önemli bir yer tutan 10 bin adet lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

Pide ustası Aydın, tarımda ürün çeşitliliğini artırarak ülke ekonomisine girdi sağlanması için Hisarcık Köyü'nde bulunan 4 dönümlük alana deneme amaçlı 10 bin adet lavanta fidesi ekti. İstanbul'da bir firmada yönetici olarak çalışan amcasının oğlu Hasan Çağrı Aydın ile kolları sıvayan Fehmi Aydın, köyün Söğütlü Dere mevkiinde bulunan 50 dönümlük arazilerinin 4 dönümlük bölümüne deneme ekibi yaptı.. İşlerinin salgından dolayı sıkıntıya girmesi üzerine alternatif arayışlar içine girdiklerini anlatan pide ustası Hasan Fehmi Aydın, "Son bir yıldır Korona virüs (Covid-19) salgını dolaysıyla esnaf ve çiftçilerimiz zor bir yıl geçirdi. Bizim de işlerimizin salgından dolayı sıkıntıya girince alternatif arayışlar içine girdik. Alternatif tarıma ülkemizin ihtiyacı var. Topraklarımızın daha verimsiz olması, yağmurlarımızın daha az yağması çiftlilerimiz alternatif tarıma yönlendiriyor. Biz de bu kapsamda hem çiftçilerimize örnek olalım dedik ve amcaoğluyla beraber karar verdik köyde 50 dönüm arazimiz boş duruyordu ve bir bölümüne lavanta ekmeye karar verdik. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra maliyetleri yüksek olduğu için kendi imkanlarımız ile 10 bin lavantanın fidesini alarak bölgemizde ilk defa lavanta ekimi yaptık. Araştırmalarımız neticesinde üç yıl sonra verim alabileceğimizi öğrendik. İşçiliği az, maliyeti ve kar marjı yüksek olan lavantayı bölgemizde başka vatandaşlarımızın da ekmesine sebep olur, hem de çiftçilerimizi teşvik edip onlara danışmanlık ve fide hizmeti vererek ekim sahasını genişletmeyi düşünüyoruz. Eğer devlet büyüklerimizden gerekli destekleri alabilirsek Aynı zamanda tesis kurmayı, lavanta ürünlerinin çeşitlerini yapmayı düşünüyoruz" dedi.

"Böyle gençlerimizin alternatif tarıma yönelmeleri bizleri sevindiriyor"

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ise, "İlçemizde köyümüzde böyle gençlerimizin alternatif tarıma yönelmeleri bizleri sevindiriyor. İnşallah bu kardeşlerimiz başka çiftçilerimize de örnek olur. Lavanta ekimi artar biz Ziraat Odası olarak kardeşlerimizin ve tüm çiftçilerimizin her zaman yanındayız elimizden gelen desteği vermeye her zaman hazırız" dedi - BİLECİK