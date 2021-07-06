İşlerin düzelmesine sevinemediler

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs (Covid-19) sürecinde bir yıla yakın süredir ithalat ve ihracatın kapalı olması nedeniyle oldukça zor günlerini geçiren petshopların işleri yeniden düzene girmeye başlasa da, ürünlere gelen yüzde 100 oranındaki zamlar satıcıyı yine zora sokuyor.

Korona virüs salgını sürecinde kanatlı hayvan türlerin ithalatının durdurulması sebebiyle petshop sahiplerinin derdi ellerinde satacak kuş türünün kalmaması olmuştu. Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan virüs, ülkeler arasındaki alış-verişi neredeyse sıfır noktasına getirirken, normalde en az 200'e yakın kuş bulunduran petshop işletme sahibi Emre Kozan, ocak ayında yaptığı bir röportajda satmak için elinde sadece 2 tane kuş kaldığı belirtmişti. Pandemi boyunca zor günleri geçiren Kozan, yasakların kalkmasıyla beraber sektörün yeniden düzene girmeye başladığı söyledi. Ancak pandemi ile beraber ürünlere gelen yaklaşık yüzde 100 zammı, satıcıları yine müşteriye karşı cevapsız bırakıyor.

Emre Kozan, konu ile ilgili, "Pandemi nedeniyle ülkeler arasında ihracat ve ithalat kapatılmıştı. Bu süreçte sektörümüze gelen yurtdışı ürünleri aylardır gelmemiş. Pandeminin ilk günlerinde elimizde bulunan ürünlerini sattık, çünkü insanlar sürekli evde durduğu için yeni hobi edinmişti. Hayvanlarla ilgilenmişti. Ancak ondan sonraki aylarda satacak ne kuş ne de diğer malzemeleri bulamadık. Yurt dışı alın-veriş yasakları kalktıktan sonra son kaç haftadır işler yerine oturmaya başladı. Yurt dışından gelen kanatlı hayvan türleri arttı. Tabi yaz aylarında olduğumuz için insanlar şu anda tatildeler. Satışlarda pek hareketlik yok, ancak şu anda elimizde ürün var ve önümüzdeki günlerde ilgi bekliyoruz" diye konuştu.

Fiyatlar yüzde 100'e yakın zamlandı

Kozan, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların tepkisine maruz kaldığını belirterek, "Pandemi bahanesiyle hem kanatlı hayvan türlerine, hem de sattığımız diğer ürünlere zam yapıldı. Ürün bulamadığımız zaman bu zamlar yapıldı, ancak şimdi indirilmiyor. Piyasayı kontrol eden büyük şirketlerin pandemiyi, döviz kurunu bahane ederek yaptığı yaklaşık yüzde 100 zam yüzünden vatandaşlara karşı cevapsız kalıyoruz. Kuşların yanı sıra mamalara da yüzde 100 zam yapıldı. Fiyatların bu şekilde artması kötü oldu açıkçası. Bu pandemi süresi ithal firmaların biraz iş güzelliğine geldi. Aslında bir mama o kadar rakam etmez, ama biz zamlı fiyatta aldığımız için bu şekilde satmak zorundayız" dedi. - ESKİŞEHİR