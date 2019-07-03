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İşlerine dönmek için 71 gündür eylem yapıyorlar

2 saat önce

Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçiler işlerine dönebilmek için belediye önünde 71 gündür eylemlerine devam ediyor.

İşlerine dönmek için 71 gündür eylem yapıyorlar, System.String[]
Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçiler işlerine dönebilmek için belediye önünde 71 gündür eylemlerine devam ediyor.
Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, burada yaptığı basın açıklamasında, Hak-İş'e bağlı sendikaların ve Hizmet - İş'in CHP ve HDP'nin kazandığı belediyelerde ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.
"31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra CHP'li ve HDP'li belediye başkanları daha mazbatalarını almadan 1 Nisan sabahından başlayarak arkadaşlarımıza baskı yapmaya başladılar" diyen Karataş, "Bu baskılar halen devam etmektedir. Bugün itibarıyla 115 iş yerinde 16 bin 585 arkadaşımız sendikalarımızdan istifa ettirildi. Baskılar ne yazık ki durmadan ve katlanarak devam ediyor." diye konuştu.
Karataş, HDP ve CHP'li belediyelerde baskı ve tehditler sebebiyle emekçi kardeşlerin işlerinden edildiğini ifade ederek, "766 arkadaşımız işini kaybetmiştir. Bu arkadaşlarımızın işe döndürülmesi, baskıların sona erdirilmesi ve devam eden toplu sözleşmelerin sonuçlandırılması konusunda sendikalarımız önemli bir mücadele verdi, vermeye de devam ediyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:35 Kaynak: AA
Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Karataş, İşçi, Güncel
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