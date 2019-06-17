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İşlerine motosikletleriyle gittiler

28 dakika önce

İzmir'de bir grup, "Dünya Motosikletle İşe Gitme Günü" nedeniyle işlerine motosikletleriyle gitti.

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İzmir'de bir grup, "Dünya Motosikletle İşe Gitme Günü" nedeniyle işlerine motosikletleriyle gitti.
Alsancak Vapur İskelesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Hasan Gürkan Bıyıklı, "Dünya Motosikletle İşe Gitme Günü"nün her yıl haziran ayının 3. haftasının ilk pazartesi kutlandığını söyledi.
Herkesin işe motosikletleriyle gitmesinin amaçlandığını kaydeden Bıyıklı, "Bu etkinlik İzmir, Ankara, İstanbul ve değişik yerlerde yapılıyor. Motosiklet kullananların kendi güvenliği için tam korumalı kıyafet gitmesi gerekiyor." diye konuştu.
Bıyıklı, İzmir'de motosiklet kullanımının yeterli seviyede olduğunu dile getirdi.
Sürücülere de uyarılarda bulunan Bıyıklı, "Bütün sürücüler hiçbir zaman 'yol benim' demesinler. Önce saygı duysunlar, kendilerini korusunlar, sonra da etrafını korusunlar. Diğer araç sürücülerinden ricam motosiklet gördüklerinde onlara kısa bir geçiş hakkı vermeleri." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Motosiklet, İzmir, Güncel
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