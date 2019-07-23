Son Dakika Haberleri: İşlerini güçlerini bıraktılar, intihar girişimini izlemeye koştular
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İşlerini güçlerini bıraktılar, intihar girişimini izlemeye koştular

32 dakika önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sorunları olduğu iddia edilen 1 kişi yapımı devam eden bir inşaata çıkarak intihar etmek istedi.

İşlerini güçlerini bıraktılar, intihar girişimini izlemeye koştular, System.String[]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sorunları olduğu iddia edilen 1 kişi yapımı devam eden bir inşaata çıkarak intihar etmek istedi. Haberi duyan mahalle sakinleri de intihar girişimini izlemek için boş araziyi doldurdu.

Edinilen bilgiye göre, sorunları olduğu iddia edilen G.D. (25), ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaata çıkarak intihar etmek istedi. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, G.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda ikna olan G.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada, olay duyarak inşaate gelen meraklı vatandaşlar da boş arazide intihar girişimini izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonu ile olayı kayıt altına alırken, polis ekipleri de meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum" diyen genç kızdan 8 gündür haber alınamıyor Esnafı sahte parayla dolandıran kadın her yerde aranıyor! Alkollü sürücüyle polis arasında ilginç diyalog: Kız arkadaşım çok istedi kıramadım Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:40:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşlerini güçlerini bıraktılar, intihar girişimini izlemeye koştular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]